جوارديولا يوضح حقيقة بند انتقال هالاند إلى ريال مدريد

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ما تردد في وسائل الإعلام حول وجود بند في عقد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند يسمح بانتقاله إلى ريال مدريد في المستقبل.

وادعت العديد من المصادر الصحفية أن هالاند اشترط على مانشستر سيتي إدراج بند في عقده يمسح برحيله عن النادي في صيف 2024 مقابل 175 مليون يورو، وفي صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو.

كما أكدت تقارير أخرى على أن هالاند أعطى الأولوية لريال مدريد في بند الرحيل، لأنه يريد اللعب في ملعب سانتياجو برنابيو وخلافة كريم بنزيما الذي شارفت مسيرته على الانتهاء.

وأكد المدرب الإسباني على عدم صحة هذه الأنباء، وأوضح أنه لا يوجد أي بند في عقد هالاند يتيح له الرحيل مقابل شرط جزائي، مشيراً إلى أن اللاعب يشعر بالسعادة في مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على كوبنهاجن “هذا ليس صحيحاً، لا يوجد شرط انتقال محدد إلى ريال مدريد أو أي فريق آخر. هذا الأمر ليس صحيحاً، ماذا يمكنني أن أقول حيال ذلك؟ لدي شعور أنه سعيد هنا”.

وتألق إيرلينج هالاند مجدداً رفقة مانشستر سيتي، وقاد الفريق لتحقيق انتصار على كوبنهاجن بخماسية نظيفة، كان نصيبه منها هدفين أحرزهما في الشوط الأول، وربما كان سيضيف أهداف أخرى لولا استبداله خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وبشأن استبدال هالاند مبكراً، قال بيب “لقد لعب الكثير من الدقائق، وكانت المباراة تحت السيطرة، وكول بالمر لاعب ممتاز أيضاً وكان يرغب باللعب، لو كانت المباراة صعبة لاستمر إيرلينج (هالاند)”.

وأنهى جوارديولا حديثه “الأمر لا يتعلق بمنح اللاعبين راحة. لدينا فريق مكوّن من 20 لاعباً، إذا لعبت بـ11 لاعباً فقط طوال الوقت، فلن يكون لديك 20 لاعباً، وعندما تحتاج اللاعبين الآخرين لن يكونوا جاهزين”.