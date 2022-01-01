الشرطة تكشف تفاصيل الجريمة المرعبة التي وقعت في الخليل مساء أمس

رام الله / سما /

كشف المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الخميس، عن بعض تفاصيل الجريمة المرعبة التي وقعت في الخليل مساء أمس، حيث وُجدت جثة المقتول مقطوع الرأس، بعدما عمد الجاني على قطع رأسه ووضعه إلى جانب الجثة.

ونقلت إذاعة أجيال عن ارزيقات قوله: "للأسف جريمة مركبة وجريمة من نوع جديد تشهدها الأراضي الفلسطينية، وهذه ليست الجريمة الأولى التي تقع خلال الأيام الماضية، فقد وقعت جريمة في قلقيلية أيضا وهي مركبة ولم نشهدها من قبل".

وأضاف ارزيقات: "هذه الجريمة التي وصلت الى أن يفصل رأسه عن جسده، بعد أن قام بقتله بعدة طعنات، والأخطر هو عملية تصوير هذه الجريمة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار اشمئزاز المواطنين لذلك ندعو المواطنين لعدم تناقل هذه الصور".

وأكد ارزيقات أنه تم القبض على المشتبه به الأول بهذه الجريمة، مبينا أن التحقيقات ما زالت مستمرة في هذه الجريمة.

وتابع: "هذا نوع جديد من الجرائم ترتكب في المحافظات الفلسطينية وهذا بحاجة الى وقفة ومتابعة ودراسة كل الأسباب التي تؤدي الى ارتكاب الجريمة بالدرجة الأولى والى تطور الجرائم".

وأوضح أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعشائرية على أكمل وجه، مما ساهما في عدم تفاقم الأمور في الخليل وعدم الاعتداء على ممتلكات المواطنين ومنع تفاقم الجريمة.

وأكمل: "التحقيقات مستمرة مع مرتكبي هذه الجرائم وخاصة ان هناك جريمة في جنين حيث سلم القاتل نفسه الى الامن الوقائي، كما تم القبض على مرتكب جريمة الخليل بعد لحظات من ارتكابه لهذه الجريمة والان جاري البحث عن هذا الشخص.

وبخصوص تفاصيل مقتل شابة في جنين عن طريق الخطأ، أوضح ارزيقات أنه تبين انها كانت تعبث بالسلاح الامر الذي أدى الى انفلات رصاصة في رأسها.

وأضاف: "التحقيقات جارية ومازالت المستمرة، وهذه ليست الحادثة الأولى التي يتوفى فيه ناس بسبب العبث بالسلاح، ونناشد المواطنين بعدم العبث في السلاح".