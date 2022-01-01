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تشيلسي يُمطر شباك ميلان في دوري أبطال أوروبا

الخميس 06 أكتوبر 2022 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يُمطر شباك ميلان في دوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

تمكن فريق تشيلسي من تحقيق أول انتصاراته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على ميلان بثلاثية نظيفة.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج في لندن قد بدأ التسجيل فيها عن طريق النجم الفرنسي الشاب ويسلي فوفانا في الدقيقة 24 من المُباراة بعد استغلاله لارتباكٍ دفاعي داخل منطقة الجزاء.

ونجح النجم الجابوني بيير أوباميانج في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 من اللقاء، وذلك بعد استغلاله لكرة عرضية من زميله الإنجليزي رييس جيمس.

وتمكن جيمس من تسجيل الهدف الثالث بنفسه بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61، ليُكمل ثلاثية البلوز في مرمى الروسونيري.

وفي المُباراة الثانية للمجموعة، نجح ريد بول سالزبورج النمساوي من هزيمة دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 1-0، وسجل الهدف الوحيد نوا أوكافور في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

ويحتل سالزبورج المركز الأول برصيد 5 نقاط، ويأتي تشيلسي ثانياً برصيد 4 نقاط، فيما يحل ميلان ثالثاً برصيد 4 نقاط أيضاً ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة البلوز، ويتذيل زغرب الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

#دوري أبطال أوروبا #ميلان #تشيلسي

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