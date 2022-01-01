فيديو.. ريال مدريد يتجاوز شاختار ويقترب من التأهل لثمن نهائي الأبطال

تجاوز فريق ريال مدريد الإسباني ضيفه الأوكراني، شاختار دونيتسك، بهدفين لهدف، واقترب من التأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري ابطال أوروبا، بعدما رفع نقاطه للرقم 9 من ثلاث مباريات.

النادي الملكي استقبل شاختار في سانتياجو بيرنابيو، مساء الأربعاء، لخوض مباراة المرحلة الثالثة من دور المجموعات، وسعى بكل قوة لفرض سطوته على المباراة منذ بدايتها ونجح بالفعل في التقدم بهدف في الدقيقة 13 عن طريق رودريجو سانتوس.

وواصل الميرينجي هجومه الشرس على مرمى الفريق الأوكراني الذي كان مستسلماً بشدة، ونجح بالفعل في تدوين الهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

وعرف الضيف الأوكراني طريق شباك أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 39 عن طريق أولكسندر زوبكوف، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

ولم يتغير لوح النتيجة عقب الاستراحة، رغم تعدد المحاولات من طرف الريال لتسجيل الثالث، وبعض الفرص القليلة للفريق الأوكراني لتسجيل التعادل، وكان ماركو أسينسيو على وشك تسجيل الهدف الثالث في الوقت المبدد لكن تسديدته ردها القائم الأيسر.

فوز يجعل الريال على صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة، بينما يتوقف رصيد شاختار عند 4 نقاط في خانة الوصيف.