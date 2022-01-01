فيديو.. هالاند يقود مانشستر سيتي لانتصار ساحق على كوبنهاجن

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ساحقاً كوبنهاجن الدنماركي بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأنهى مانشستر سيتي مرحلة الذهاب من دور المجموعات متربعاً على صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة، حيث تمكّن من الفوز على إشبيلية وبوروسيا دورتموند وكوبنهاجن على الترتيب.

واحتاج مانشستر سيتي لـ7 دقائق فقط حتى يسجل أول أهداف اللقاء الذي حمل توقيع إيرلينج هالانج كما هي العادة. ثم أضاف المهاجم النرويجي الهدف الثاني بحلول الدقيقة 37، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. قبل أن يسجل دافيت هدف مانشستر سيتي الثالث بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 39.

وواصل مانشستر سيتي فرض سيطرته المطلقة على المباراة في الشوط الثاني، وأضاف النجم الجزائري رياض محرز الهدف الرابع من علامة الجزاء بعد انقضاء 10 دقائق، قبل أن يختتم جوليان ألفاريز مهرجان الأهداف عند الدقيقة 76.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة التاسعة، ليعزز صدارته للمجموعة، بينما ظل كوبنهاجن في المركز الأخير بنقطة واحدة بالمناصفة مع إشبيلية.