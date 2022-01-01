داخلية بيت لحم تبدأ إصدار جواز السفر البيومتري

رام الله / سما /

بدأت الداخلية في بيت لحم، اليوم الخميس، باستقبال طلبات اصدار جوازات السفر الحديثة على نظام البيومتري الفلسطيني.

جاء ذلك في اطار جهود وزارة الداخلية للتطوير برامج الخدمات الحديثة للمواطنين وتسهيل سفرهم وفق النظام العالمي الحديث.

يشار الى أن الجواز البيومتري مقارب في مضمونه للإلكتروني، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي وُظّفت في العديد من المجالات والقطاعات خاصةً في المطارات.

ويتميّز عن الجواز التقليدي باحتوائه على شريحة إلكترونية تتضمن كافة البيانات الخاصة بصاحب الجواز، وهو مرتبطٌ بالأعضاء الحيوية لجسم الانسان مثل بصمة الوجه أو العين، مما يحفظ حقوق الملكية الشخصية والبيانات للمواطن لحمايتها من التزوير، إلى جانب تسهيله حركة المواطن في كافة مطارات العالم.

ومدة سريان الجواز ستكون خمس سنوات كالسابق.