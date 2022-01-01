التنمية بغزة تكشف حقيقة حجب مخصصات الشؤون الاجتماعية عن بعض الأسر

غزة/ سما /

كشفت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت، اليوم الخميس، حقيقة حجب بعض الأسر من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقالت الكحلوت في تصريحات إذاعية، إن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية بدأ اليوم لحوالي 80 ألف أسرة من قطاع غزة، مبينة أنه لم يتم حجب أي أسرة ولا إضافة أسر جديدة، والمخصصات كما هي.

وأضافت: "هناك دفعة أخرى لمستفيدي التنمية الاجتماعية نهاية العام او بداية العام الجديد".

وتابعت: "هناك أسر التي تم تحويلها لفترة مؤقتة من برنامج مخصصات الشئون لبرنامج المساعدات الحساسة للأطفال وعددهم حوالي 1143 أسرة بدأت من الشهر الماضي وستستمر لمدة 5 شهور وهذا البرنامج أفضل من شك الشئون، وفور انتهاء البرنامج سيتم إعادة هذه الأسر لشك الشئون".

وأكملت: "الأسر التي حصلت على تصاريح عمل في الداخل المحتل لم يتم استثنائها ويمكنهم استلام مخصصاتهم من البنوك".

وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من صرف مخصصات التنمية سيتم فتح البرنامج والنظر في كل الملفات المدققة والتي تنتظر في قوائم الوزارة وبحاجة الى رقم مالي من وزارة المالية، أما التسجيل الجديد في حال تم فتح البرنامج سنعلن عن ذلك عبر وسائل الاعلام.