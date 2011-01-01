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أسرى "عوفر" يعيدون وجبات الطعام اسنادا للأسرى الإداريين المضربين لليوم الـ12

الخميس 06 أكتوبر 2022 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل 30 أسيرا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن 900 أسير في سجن "عوفر" قرروا إعادة وجبات الطعام اليوم الخميس، اسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

وعن الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام، قال: إن علامات التعب والإعياء بدأت تظهر على الأسرى المضربين عن الطعام ، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن.

وذكر نادي الأسير، أن المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن الأسرى المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب.

يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

#سجن عوفر #الأسرى

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