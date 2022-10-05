فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- المجلس الوزاري المصغر يبحث اليوم مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
- تفاءل إسرائيلي رغم تحفظات لبنان
- مصدر لبناني: إسرائيل لن تحصل على سنت واحد من عائدات منصة قانا اللبنانية
- مسؤول فلسطيني يلتقي مع مسؤولين أميركيين للمرة الأولى منذ خمس سنوات
- المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر اليوم في التماس التجمع ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة
- الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتشديد الشروط على استثمارات الصين
* "معاريف":
- نتنياهو شعر بوعكة صحية خلال وجوده بكنيس ونقل إلى المستشفى
- مصدر سياسي: لن نساوم على مصالح إسرائيل الأمنية في الاتفاق مع لبنان
- لبنان ترفض أن تجري مراسيم التوقيع على الاتفاق في رأس الناقورة
- تعرض مجموعة من العرب للاعتداء في بات يام لدخولهم يوم الغفران
* "يديعوت احرونوت":
- لبنان تشدد من شروطها حول ترسيم الحدود وإسرائيل تهدد
- إسرائيل معنية بالاتفاق قبل البدء باستخراج الغاز من كريش
- الاعتداء على مواطنين عرب في بات يام نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج
- قتل شاب من بلدة جديدة المكر في حادث إطلاق النار عليه بنهريا