رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- المجلس الوزاري المصغر يبحث اليوم مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

- تفاءل إسرائيلي رغم تحفظات لبنان

- مصدر لبناني: إسرائيل لن تحصل على سنت واحد من عائدات منصة قانا اللبنانية

- مسؤول فلسطيني يلتقي مع مسؤولين أميركيين للمرة الأولى منذ خمس سنوات

- المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر اليوم في التماس التجمع ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة

- الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتشديد الشروط على استثمارات الصين

* "معاريف":

- نتنياهو شعر بوعكة صحية خلال وجوده بكنيس ونقل إلى المستشفى

- مصدر سياسي: لن نساوم على مصالح إسرائيل الأمنية في الاتفاق مع لبنان

- لبنان ترفض أن تجري مراسيم التوقيع على الاتفاق في رأس الناقورة

- تعرض مجموعة من العرب للاعتداء في بات يام لدخولهم يوم الغفران

* "يديعوت احرونوت":

- لبنان تشدد من شروطها حول ترسيم الحدود وإسرائيل تهدد

- إسرائيل معنية بالاتفاق قبل البدء باستخراج الغاز من كريش

- الاعتداء على مواطنين عرب في بات يام نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج

- قتل شاب من بلدة جديدة المكر في حادث إطلاق النار عليه بنهريا