إصابة عدد من طلبة تقوع بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز في محيط مدرستهم

بيت لحم / سما /

أصيب عدد من طلبة المدارس، اليوم الخميس، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم .

وأفاد الناشط مصطفى البدن ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع وانتشرت في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانوية، وأطلقت قنابل الصوت الغاز، باتجاه الطلبة، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

يذكر أن عددا من طلبة المدارس الاساسية في المنطقة الجنوبية من الخليل وفي محيط الحرم الابراهيمي، أصيبوا أمس اثناء مغادرتهم مدارسهم، بعد ان استهدفتهم قوات الاحتلال بوابل من قنابل الغاز.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، الأسبوع الماضي، مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وداهمت الغرف الصفية، واعتدت بالضرب على المعلمين والطلبة ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

فيما استشهد الطالب الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، الخميس الماضي، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.