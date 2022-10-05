رام الله / سما /

تصدر استشهاد الشاب علاء زغل من مخيم عسكر خلال المواجهات التي اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير الحطب شرق نابلس، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الشاب علاء زغل واعتقال آخر وإصابة العشرات بينهم صحفيون في دير الحطب

- الشيخ يلتقي في واشنطن مسؤولين بالإدارة الأميركية

- اشتية يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال

- محاصرة القدس وإغلاق شوارعها واقتحام منزل المحافظ غيث ومستوطنون "يستبيحون" الأقصى

- الإعلام الرسمي يدين استهداف طواقم تلفزيون فلسطين من قبل الاحتلال ويطالب بحماية الصحفيين

- يوم مسحت وجهها بدم الشهيد

- مصرع ستة مواطنين في حوادث متفرقة بالضفة

- متطرفون يهود يعتدون على 4 مواطنين من حورة النقب

- أسرى "عوفر" يضربون اليوم إسنادا لرفاقهم المضربين ضد الاعتقال الإداري

- استئناف الدراسة في جامعة بيرزيت الاثنين المقبل

* "القدس":

- شهيد من مخيم عسكر واعتقال مطارد بدير الحطب

- إصابات خلال مواجهات واعتداءات في الضفة

- اقتحام الأقصى والمسجد القبلي وإغلاق البلدة القديمة

- اشتية يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال

- يهود متطرفون يعتدون على شبان عرب

- الإعلان عن موعد استئناف الدوام بجامعة بيرزيت

* "الأيام":

- شهيد في دير الحطب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بعد محاصرة منزل البلدة

-461 مستوطناً يقتحمون "الأقصى" ..محاولة تهريب بوق واعتقال 6 مصلين

- اشتية يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال

- الشيخ يتباحث مع مسؤولين أميركيين في واشنطن: تأكيد حماية حل الدولتين

- استهداف طلبة مدارس في الخليل بالغاز وإصابات خلال مواجهات البيرة وبيرزيت

- هكذا عملت عائلة باسل بصبوص أن ابنها على قيد الحياة ولم يستشهد

- أسرى "عوفر" يضربون عن الطعام اليوم إسناداً لرفاقهم "الإداريين" المضربين

- "بيرزيت": تعليق الإضراب لاستكمال الدورة الصيفية

- نتنياهو يتعهد ببناء المزيد من المستوطنات في الضفة إذا أعيد انتخابه

- تل أبيب: عشرات المتطرفين يعتدون بالضرب والطعن على 5 مواطنين