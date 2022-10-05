الاحتلال يقرر استمرار حالة التأهب بزعم ورود إنذارات باحتمال حدوث عمليات

القدس المحتلة / سما /

اعلنت حكومة الاحتلال، اليوم الخميس، استمرار حالة التأهب العالية، بزعم ورود إنذارات باحتمال حدوث عمليات,

وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية ان ما تسمى بـ "المنظومة الأمنية تدرس إمكانية إرسال تعزيزات للقوات العاملة في الميدان، خشية من تصعيد أمني، بعد ورود العشرات من الإنذارات، باحتمال حدوث عمليات فلسطينية، انطلاقاً من مناطق الضفة الغربية".

وسيتقرر اليوم (الخميس) أيضا في تقييم للوضع إمكانية تمديد الإغلاق على الضفة الغربية طيلة أيام عطلة عيد العرش أو الاكتفاء فقط باول يوم وآخر يوم فقط.