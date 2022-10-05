قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينتي الخليل والقدس، واعتقلت عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دقو شمال غرب القدس، واعتقلت ثلاثة مواطنين،هم؛ ناجي بسام داود، ومحمد شفيق مرار، ومحمد مصطفى داود، كما اقتحمت بلدة حزما شرق القدس، واعتقلت كلاً من؛ عيسى الخطيب، ومحمد الخطيب، فيما اعتقلت المواطن محمد محمود حمدان من بلدة عناتا شرق المدينة.

وفي الخليل، اقتحمت القوات بلدة سعير شرقاً واعتقلت الفتى باسل عبد المنعم جرادات (15 عاماً)، والفتى إيهاب عيسى جرادات (15 عاماً).

كما اقتحمت القوات، بلدة تفوح غرب الخليل، وداهمت منازل ثلاثة اشقاء شاهر وسعادة ومهدي صادق ارزيقات وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، مستخدمة الكلاب البوليسية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالي لمدينة الخليل "جسر حلحول" ومنعت المواطنين من المرور، واجبرتهم على سلوك طرق بديلة للوصول الى منازلهم وأماكن عملهم.