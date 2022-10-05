  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هكذا قتل كلب "اليمام".. شاهد: الإعلام العبري ينشر مشاهد جديدة من عملية اغتيال النابلسي

الخميس 06 أكتوبر 2022 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا قتل كلب "اليمام".. شاهد: الإعلام العبري ينشر مشاهد جديدة من عملية اغتيال النابلسي



القدس المحتلة / سما /

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، مشاهد جديدة من عملية اغتيال المطارد الشهيد إبراهيم النابلسي.

وكشف الإعلام العبري، عن لحظة قتل النابلسي لكلب تابع لوحدة اليمام، بعدما حاول الهجوم على الشهيد أثناء اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس.

واغتالت قوات الاحتلال، الشهيد إبراهيم النابلسي في التاسع من شهر أغسطس برفقة إسلام صبوح، وحسين جمال طه.

وكان جيش الاحتلال أعلن اغتيال النابلسي بعد محاصرته داخل منزل في البلدة، قبل أن يتبين أنه مصاب بحالة حرجة جدًا، وحاول الأطباء في مستشفى رفيديا إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة.

وأطلقت قوات الاحتلال عدة صواريخ على المنزل الذي كان بداخله النابلسي الذي رفض تسليم نفسه للاحتلال، وسط اشتباكات خاضها مع تلك القوات، ما أدى لإصابته بجروح حرجة.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن قوة من وحدة اليمام الخاصة وصلت إلى المنزل وحاصرته، وتم وضع قوة أخرى من القناصة على أسطح المنازل القريبة، حيث طلب من النابلسي تسليم نفسه لكنه بادر بإطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية، فيما رد الجنود بإطلاق 3 إلى 4 صواريخ ماتادور قبل أن تتوقف النيران، ودخلت تلك القوة إلى المنزل.

الأكثر قراءة اليوم

غضب فلسطيني واسع بعد تصريحات محافظ نابلس عن أمهات الشهداء.. والأخير يعتذر

بالفيديو: مشاهد من عملية "عوفرا" التي أصيب فيها شرطي إسرائيلي

بالفيديو: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في اشتباك مسلح قرب نابلس

بالفيديو: قوات الاحتلال تعتقل المقاوم سلمان عمران عقب حصار منزله في نابلس

"هذا هلس".. السعودية توضح حقيقة التكهنات عن تداعيات قرار "أوبك +" (فيديو)

"نيويورك تايمز" توقف مصورًا من غزة عن العمل

هل الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية سيؤدي للحرب؟

الأخبار الرئيسية

swNGx

من هو المطارد سلمان عمران ؟

مقتل شاب وفتاة في جنين والعثور على جثة آخر في الخليل

Screenshot_11

بالفيديو: مشاهد من عملية "عوفرا" التي أصيب فيها شرطي إسرائيلي

photo_2022-10-05_16-52-55

إصابة جنديين إسرائيليين خلال الاشتباكات المسلحة في نابلس

Galu3

غضب فلسطيني واسع بعد تصريحات محافظ نابلس عن أمهات الشهداء.. والأخير يعتذر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية