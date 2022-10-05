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الاحتلال يعتقل طفلين من سعير شمال شرق الخليل

الخميس 06 أكتوبر 2022 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، طفلين وفتشت عددا من المنازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت الطفلين: ايهاب عيسى جردات (15 عاما)، وباسل عبد المنعم جرادات (15 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تفوح غرب الخليل، وداهمت منازل ثلاثة اشقاء شاهر وسعادة ومهدي صادق ارزيقات وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، مستخدمة الكلاب البوليسية.

وفي سياق متصل، اغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة الخليل "جسر حلحول" ومنعت المواطنين من المرور، واجبرتهم على سلوك طرق بديلة للوصول الى منازلهم وأماكن عملهم.

#الاحتلال #الخليل

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