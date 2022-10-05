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مستوطنون يهدمون خيمة ويدمرون خلايا شمسية وخزان مياه في الفارسية

الخميس 06 أكتوبر 2022 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

هدم مستوطنون، الليلة الماضية، خيمة سكنية، ودمروا وحدة خلايا شمسية، وخزان مياه، بخربة الفارسية في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن مجموعة من المستوطنين هدمت خيمة تعود ملكيتها للمواطن رائد محمد فارس صبيح، ودمرت وحدة خلايا شمسية وخزان مياه، والعديد من محتويات الخيمة.

يذكر أن منطقة الفارسية تشهد مؤخرا انتهاكات متكررة من المستوطنين، ويتزامن ذلك مع مشروع للاحتلال لإقامة مدرسة ومرافق استيطانية على أراضي الخربة، والذي بدأ "مجلس المستوطنات" يعمل على تنفيذه منذ حوالي ستة أشهر، حيث تم تجريف 30 دونما من أراضي الخربة وتسييجها.

كما صعدت سلطات الاحتلال منذ أشهر من عمليات الاستيلاء على المركبات والجرارات الزراعية للمواطنين في الخربة، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة لاستردادها.

#مستوطنون #الاغوار

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