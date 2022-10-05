الأجهزة الأمنية تقتحم منزل الاسير المحرر أحمد ملحم في كفرراعي وتطلق النار عليه

رام الله / سما /

اقتحمت قوة من الاجهزة الامنية فجر اليوم الخميس منزل الأسير المحرر أحمد ملحم في بلدة كفرراعي في محافظة جنين بهدف اعتقاله.

وقال ملحم في تغريدة على موقع الفيسبوك ان أجهزة أمن السلطة اقتحمت المنزل فجر اليوم وأطلقت الرصاص عليه بشكل مباشر، مضيفا "لولا لطف الله لكنت الأن قتيلا"، لافتا انه أصيب بعدة ضربات اثناء فراره منهم.

ولفت ملحم ان قوات الامن عادت مرة أخرى لاقتحام المنزل، بعد فشل المحاولة الأولى لاعتقاله.

وتعرض أحمد للاعتقال عدة مرات لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي، كما أن الاجهزة الامنية اقتحمت منزل ملحم عدة مرات سابقة.