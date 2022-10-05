نتنياهو ينقل إلى المستشفى

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، أن زعيم حزب "الليكود" المعارض الرئيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، نقل إلى مستشفى في القدس مساء الأربعاء.

ووفقا لبيان القناة: "نقل زعيم المعارضة الى مستشفى شعارهتسيدك وهو بخير". وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السابق، إن نتنياهو يخضع لفحوصات بعد أن شعر بتوعك أثناء صلاة يوم الغفران في مستشفى بالقدس.

قاد نتنياهو الحكومة الإسرائيلية حتى عام 2021، ووفقا لاستطلاعات الرأي، يعتبر أحد المتنافسين الرئيسيين على منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر.

ووفقا لبيان نشرته الدائرة الصحفية لحزب يش عتيد الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد بيان، فإن رئيس الوزراء "يتمنى لبنيامين نتنياهو الشفاء العاجل والكامل".