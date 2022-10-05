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المستشار الألماني يقر بالخطأ الذي ارتكبته بلاده

الخميس 06 أكتوبر 2022 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار الألماني يقر بالخطأ الذي ارتكبته بلاده



برلين/سما/

أقر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحكومة الألمانية ارتكبت خطأ بعدم إنشاء بنية تحتية في الوقت المناسب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية إن "إبرام عقود توريد الغاز من روسيا كان خطأ لكن ليس بقدر خطأ ألمانيا في عدم إنشاء البنية التحتية اللازمة أو بناء محطات للغاز الطبيعي المسال من أجل تغيير الموردين إذا لزم الأمر".

وفقا للمستشار، تحاول ألمانيا الاستجابة بسرعة لتطور الأوضاع نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز من روسيا الاتحادية. وتحديداً تم بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال، وأعيد إطلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وتم منح محطتين للطاقة النووية الإذن لمواصلة العمل حتى الربيع.

وأضاف شولتس في الوقت نفسه، لا تتخلى الحكومة الألمانية عن مسار تطوير الطاقة "الخضراء".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المستشار قوله" نحن نسرع في التوسع 

#أولاف شولتس #المانيا

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