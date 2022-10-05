وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام والمرضى في مخيم الدهيشة

بيت لحم/سما/

نظمت القوى الوطنية، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية الأسرى المحررين في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام والمرضى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وجرت الوقفة في خيمة دعم وإسناد الأسرى أمام مخيم الدهيشة على الشارع الرئيس القدس-الخليل، رفع خلالها المشاركون صورا للأسرى ويافطات كتب عليها عبارات التنديد بسياسة الاحتلال بالاعتقال الإداري والإهمال الطبي بحق الأسرى.

وقال رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة إن هذه الوقفة تأتي تأكيدا من أبناء شعبنا أن أسرانا ليسوا وحدهم، وأن الجميع يقف إلى جانبهم، وعلى المجتمع الدولي التحرك سريعا لإنقاذ حياتهم، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم .

أما والدة الأسير المضرب عن الطعام نضال أبو عكر، فأبرقت التحية إلى كافة الأسرى وخاطبتهم: "اصبروا، استمروا في نضالكم باضرابكم عن الطعام، كونوا أقوياء، ستنالون حقوقكم وتقهرون السجان".

وأعربت عن فخرها، أنها أم الشهيد والجريح والأسير، لكن الوقت ذاته عبرت عن تخوفها على حياة ابنها وباقي الأسرى أمام الإجراءات التعسفية والقمعية لسلطات الاحتلال بحق الأسرى.