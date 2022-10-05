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"الصحة" تتسلم 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني مقدمة من تونس

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تتسلم 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني مقدمة من تونس



رام الله/سما/

- تسلمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، شحنة مساعدات مقدمة من الحكومة التونسية، تحوي 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفايروس كورونا.

وأعربت وزيرة الصحة مي الكيلة عن شكرها، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، الرئيس التونسي قيس سعيد، والحكومة التونسية والشعب التونسي الشقيق، على دعمهم السخي لفلسطين ووقوفهم إلى جانبنا بمختلف أشكال الدعم.

وأشادت بجهود السفير التونسي لدى فلسطين الحبيب بن فرح، على ما يبذله في تعزيز التعاون والدعم بين البلدين، وبجهود الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية على تسهيلهم إدخال المساعدات إلى فلسطين بتعليمات ملكية أردنية.

بدوره، أكد السفير بن فرح عمق ومتانة العلاقة بين البلدين، والدعم المستمر لفلسطين في شتى المجالات، مشيدا بجهود وزارة الصحة الفلسطينية في دعم القطاع الصحي والحرص على توفير كل ما يحتاجه المواطنون من خدمات صحية.

#الصحة الفلسطينةي #سينوفارم الصيني #تونس

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