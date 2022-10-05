"التعليم العالي" تثمن تغليب المصلحة الوطنية وانتظام الدوام في جامعة بيرزيت

رام الله/سما/

ثمنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان إدارة جامعة بيرزيت ونقابة العاملين فيها؛ عن انتظام الدوام واستئناف التدريس للدورة الصيفية يوم الإثنين المقبل.

وأشادت الوزارة بتغليب إدارة الجامعة ونقابة العاملين فيها للمصلحة الوطنية بالحفاظ على انتظام المسيرة التعليمية، حرصا على مصلحة الطلبة، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتصعيد الاحتلال بعدوانه وانتهاكاته المتواصلة.

وشكرت "التعليم العالي" كل من أسهم، إلى جانب جهدها، في عودة الأمور إلى نصابها وانتظام الدوام في الجامعة، مجددةً التأكيد على أهمية الحوار المتواصل البنّاء بين إدارة الجامعة والنقابة، بما يضمن الوصول إلى تفاهمات مرضية للطرفين، مثمنةً الدور المهم والمحوري لجامعة بيرزيت في تخريج الكفاءات التي تسهم بشكل جلي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة حرصها على استقرار جامعة بيرزيت باعتبارها إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية الرائدة.

وكان مجلس جامعة بيرزيت قد أعلن استئناف التدريس للدورة الصيفية ابتداء من يوم الاثنين الموافق 10/10/2022 على أن تبدأ الامتحانات النهائية بتاريخ 15/10/2022 وتنتهي بتاريخ 22/10/2022، وسيتم الإعلان عن التقويم الأكاديمي المعدل للعام 2022-2023 خلال الأيام القادمة.

ورحب مجلس الجامعة بالخطوة الإيجابية من الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي الجامعة المتمثلة بتعليق الإجراءات من أجل استكمال الدورة الصيفية واستكمال تسجيل الطلبة المستمرين والجدد.

ودعا المجلس الهيئة الإدارية للنقابة للانخراط الفوري في حوار لإتمام الاتفاق على المسائل العالقة كافة. كما رحب بمبادرات الزميلات والزملاء الحريصين على مصلحة الجامعة التي تم تقديمها مؤخرا والتي يمكن أن تشكّل صيغة ملائمة للخروج من الأزمة عبر الحوار.

وطمأنت إدارة الجامعة الطلبة وأهاليهم إلى أنها أعدت تقويما أكاديميا وخطة أكاديمية لتعويض الطلبة عما فاتهم نتيجة تعطيل التدريس والعمل، بطريقة تضمن انتهاء العام الأكاديمي في وقت يحفظ مصالح الطلبة ومتطلباتهم بأقصى قدر ممكن.

وأكد مجلس الجامعة "بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز روح التعاون والثقة المتبادلة الضرورية لترسيخ روح بيرزيت القائمة على تكريس بيئة الحرية والديمقراطية والتعددية واحترام القوانين والحقوق لكي تحافظ الجامعة مكانتها ودورها الريادي أكاديميا وسياسيا ومجتمعيا".

وفي سياق متصل، رحبت لجنة الوساطة المجتمعية لحل أزمة جامعة بيرزيت، بقرار نقابة العاملين في الجامعة بتعليق فعاليات الإضراب المفتوح عن الدوام حتى يتسنى للطلبة استكمال متطلبات الفصل الصيفي الدراسية.

ورأت اللجنة بقرار النقابة مساهمة ايجابية ومسؤولة ومهمة، تضاف الى موافقتهم السابقة على تعليق الإضراب عن الطعام بناء على طلب اللجنة.

وطالبت اللجنة الطرفين بتحديد موعد للتوقيع على مبادرتها لحل الأزمة والشروع بتنفيذها فورا في ظل الأجواء الايجابية التي تسود مؤخرا، لضمان استقرار العام الدراسي برمته، وللتمهيد لحوار إيجابي بين الطرفين بهدف تحقيق استقرار استراتيجي للعملية الأكاديمية في الجامعة.