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تشييع جثمان الشهيد علاء الزغل شرق نابلس

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد علاء الزغل شرق نابلس



نابلس/سما/

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، مساء اليوم الأربعاء، في مخيم عسكر الجديد، شرق مدينة نابلس، جثمان الشهيد علاء الزغل (21 عامًا) إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم.

وكان الزغل قد استشهد جراء إصابته بعيار ناري في راسه خلال المواجهات التي رافقت عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب شرق نابلس.


وجرى نقل الجثمان الذي لف بالعلم الفلسطيني من مستشفى رفيديا إلى المخيم بمشاركة ممثلي القوى والفعاليات المختلفة.

 وطاف المشيعون بالجثمان أزقة الحارات وصولاً إلى منزل عائلته التي ألقت نظرة الوداع الأخير عليه وسط أجواء من الحزن، قبل ان تقام عليه الصلاة ويوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وألقيت خلال مراسيم التشييع كلمات دان المتحدثون فيها جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، فيما ردد شبان غاضبون هتافات تتوعد بالانتقام ومواصلة النضال. 

#علاء الزغل

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