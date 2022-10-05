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مقتل شاب وفتاة في جنين والعثور على جثة آخر في الخليل

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب وفتاة في جنين والعثور على جثة آخر في الخليل



الخليل/جنن/سما/

قتلت فتاة من جبع بعيار ناري، وشاب من سيلة الظهر في محافظة جنين بعيار ناري أيضا، اليوم الأربعاء، كما عثرت الشرطة على جثة مواطن مقتولة في مدينة الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن فتاة (23 عاما) من بلدة جـبع جنوب جنين قتلت برصاصة أطلقت من سلاح ناري، فيما أن الشرطة والأجهزة الأمنية تباشر اجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة.

وأضاف أن مواطن (37 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، قتل بعد اطلاق نار عليه، والشرطة والأجهزة الأمنية تباشر اجراءات البحث والتحري.

وتابع ارزيقات: أن الشرطة عثرت على جثة مواطن مقتول بمنطقة بمدينة الخليل، وتم القبض على المشتبه فيه، وتباشر الشرطة اجراءات البحث والتحري.

#جنين #الخليل

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