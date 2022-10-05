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"الإعلام" تطالب بتوفير حماية دولية للصحفيين

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام" تطالب بتوفير حماية دولية للصحفيين



رام الله/سما/

 طالبت وزارة الإعلام بتوفير حماية دولية عاجلة لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني عامة وللصحفيين، حراس الحقيقة على وجه الخصوص.

وأكدت في بيان لها، أن تمادي دولة الاحتلال في ملاحقة الإعلاميين يأتي جراء تجاهل الاحتلال لتطبيق قرار مجلس الأمن 2222 الخاص بحماية الصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

وطالبت الوزارة، الاتحاد الدولي للصحفيين بالتحرك للضغط على دولة الاحتلال التي يستسهل جيشها الضغط على الزناد، ويمعن في إسكات كل صوت وعدسة ومنبر ينقل العدوان ويناصر رسالة الحرية، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم.

#وزارة الاعلام #الصحفيين

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