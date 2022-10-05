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البرلمان العربي: نرفض تصريحات ليز تراس بشأن نقل سفارة بلادها إلى القدس

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي: نرفض تصريحات ليز تراس بشأن نقل سفارة بلادها إلى القدس



القاهرة/سما/

 أعرب البرلمان العربي، عن رفضه لتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الأخيرة، ووعدها بدراسة نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب إلى القدس.

وأكد البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أن "الوضع القانوني والتاريخي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأي خطوة بهذا الاتجاه تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور غير القانوني، الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني".

وشدد البرلمان في بيانه، على أن أي تغيير في الوضع القائم في القدس، من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال وجماعات المستوطنين على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن اتخاذ هذا الإجراء، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والانخراط في دعم عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

#البرلمان العربي #ليز تراس #القدس #بريطانيا

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