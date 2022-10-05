الشيخ يجتمع مع مسؤولين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في واشنطن

رام الله/سما/

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في مقر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في واشنطن، مساعد نائب مدير الوكالة أندرو بليت، ونائبة مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (DAA) لمكتب الشرق الأوسط ميغان دوهرتي.

وأعرب الشيخ عن شكره للوكالة الأميركية على دعم المؤسسات الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكذلك دعم المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم شبكة المستشفيات في القدس، ومشاريع تحلية المياه، متمنيا زيادة الدعم للمؤسسات الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بدورهم، أثنى المسؤولون في الوكالة الأميركية على الزيارة وعلى التعاون، مؤكدين زيادة حجم دعمهم للشعب الفلسطيني.

وقد حضر اللقاء، مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.