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بالفيديو: مشاهد من عملية "عوفرا" التي أصيب فيها شرطي إسرائيلي

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: مشاهد من عملية "عوفرا" التي أصيب فيها شرطي إسرائيلي



رام الله/سما/

نشرت وسائل اعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء،  مشاهد من عملية "عوفرا" شمال شرق رام الله التي أصيب فيها شرطي إسرائيلي، مساء أمس.

وأصيب شرطي إسرائيلي، أمس الثلاثاء، بجروح طفيفة بساقه، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل جندي آخر عن طريق الخطأ قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق محافظة رام الله، وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية.
 
وبحسب الصحيفة العبرية: فإن الحدث وقع خلال محاولة إحباط عملية دهس وقعت عند حاجز للشرطة الإسرائيلية على شارع 60 الاستيطاني، مشيرةً إلى أن المركبة اخترقت الحاجز وحاولت دهس أحد أفراد الشرطة، وعند محاولة أحد الجنود إحباط الهجوم أصاب الشرطي بساقه.

#عملية عوفرا

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