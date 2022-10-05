إصابة جنديان إسرائيليان خلال الاشتباكات المسلحة في نابلس

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة اثنين من جنوده، خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت في دير الحطب شرق نابلس عصر اليوم.

وبحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي: "أصيب جنديان إسرائيليان بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار اليوم في دير الحطب شرق نابلس.

وقالت قناة كان العبرية: "خلال يوم الغفران نفذت قوات "الإيجوز" الخاصة نشاطا عسكريا في قرية دير الحطب قرب نابلس لاعتقال مطلوب ينتمي إلى مجموعة "عرين الأسود".

وأضافت القناة "تخلل النشاط العسكري تبادل إطلاق نار، وسلم المطلوب نفسه في نهاية إجراء (قدر الضغط)".