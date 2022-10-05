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اشتية يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال



رام الله/سما/

- حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، من التبعات الخطيرة للجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تأتي ضمن سياسته الممنهجة بالقتل والترويع، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية، مستفيدا من غياب المحاسبة والإفلات من العقاب.

وقال اشتية في بيان، اليوم الأربعاء، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يواصلون ارتكاب جرائمهم، بالقتل والهدم والترويع، واستهداف الصحفيين لإبعاد عدساتهم عن ساحة الجريمة.

وأضاف اشتية، أن الشاب علاء ناصر زغل قضى شهيدا برصاص جنود الاحتلال، وإصابة أربعة مواطنين بينهم المصوران الصحفيان في تلفزيون فلسطين محمود فوزي، ولؤي سمحان بالرصاص.

وتقدم رئيس الوزراء من أسرة الشهيد بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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#محمد اشتية #الاحتلال

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