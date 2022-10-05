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جامعة بيرزيت تعلن استئناف الدوام الاثنين المقبل

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت تعلن استئناف الدوام الاثنين المقبل



رام الله/سما/

أعلن مجلس إدارة جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، عن استئناف الدراسة في الجامعة يوم الإثنين المقبل (10/10)، وذلك بعد أن قررت نقابة أساتذة وموظفي الجامعة تعليق الإجراءات لاستكمال الدورة الصيفية وتسجيل الطلبة المستمرين والجدد.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن الامتحانات النهاية ستبدأ بتاريخ 15/10/2022 وتنتهي بتاريخ 22/10/2022، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن التقويم الأكاديمي المعدل للعام 2022-2023 خلال الأيام القادمة. 

وقال البيان: تود إدارة الجامعة أن تطمئن الطلبة وأهاليهم إلى أنها أعدت تقويماً أكاديمياً وخطة أكاديمية لتعويض الطلبة عما فاتهم نتيجة تعطيل التدريس والعمل، بطريقة تضمن انتهاء العام الأكاديمي في وقت يحفظ مصالح الطلبة ومتطلباتهم بأقصى قدر ممكن. 

ودعا البيان، الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي الجامعة، للانخراط الفوري في حوار لإتمام الاتفاق على المسائل العالقة كافة، مرحبًا بمبادرات الزميلات والزملاء الحريصين على مصلحة الجامعة التي تم تقديمها مؤخراً والتي يمكن أن تشكل صيغة ملائمة للخروج من الأزمة عبر الحوار.

وأكد المجلس على بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز روح التعاون والثقة المتبادلة الضرورية لترسيخ روح بيرزيت القائمة على تكريس بيئة الحرية والديمقراطية والتعددية واحترام القوانين والحقوق لكي تحافظ الجامعة مكانتها ودورها الريادي أكاديمياً وسياسياً ومجتمعياً.

#جامعة بير زيت

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