مصرع مواطنين في حادثي سير بطولكرم وأريحا

طولكرم/أريحا/سما/

لقي مواطنان، اليوم الأربعاء، مصرعيهما جراء حادثي سير في منطقتين مختلفتين من الضفة الغربية.

ولقي مواطن يبلغ من العمر (42 عاماً) مصرعه إثر إنقلاب قاطرة ومقطورة على عربة كارو كان يستقلها بالقرب من محطة الزينات شرق مدينة طولكرم.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن المواطن توفي بعد إنقلاب قاطرة ومقطورة على عربة كارو كان يستقلها وذلك بالقرب من محطة الزينات للمحروقات شرق مدينة طولكرم، ونتج عن الحادث إصابة المواطن، ووصفت إصابته بالحرجة نقل على إثرها لمشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم وأعلن الاطباء عن وفاته لاحقاً.

وأكد ارزيقات أنه تم توقيف السائق المتسبب بالحادث وتم المباشرة بالتحقيق في الحادث من قبل قسم الحوادث بشرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وفي أريحا، توفي شاب 27 عاماً من سكان محافظة نابلس بحادث دعس تعرض له قبل أيام في منطقة المعرجات غرب مدينة أريحا.



وقال ارزيقات، إن الشاب كان قد تعرض لحادث دعس من قبل مركبة خاصة ونُقل جراء ذلك لمشافي الداخل الفلسطيني لتلقي العلاج وأعلن الأطباء عن وفاته اليوم.



وأشار إلى أنه تم توقيف السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة في حينها والتحقيق في الحادث من قبل قسم الحوادث بشرطة المرور للوقوف على أسبابه.