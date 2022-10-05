اشتية يستقبل رئيس بلدية مدينة باترسون الأميركية

رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، رئيس بلدية مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأميركية أندريه صايغ، والوفد المرافق له من أبناء الجالية الفلسطينية، بحضور رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس.

وقال رئيس الوزراء: "إن فلسطين قضية عادلة وفكرة عميقة وإيمان في قلب كل فلسطيني يحملها معه أينما حل، ويخدمها كيفما استطاع".

وأشاد رئيس الوزراء بدعم بلدية باترسون لحقوق لشعبنا الفلسطيني والإيمان بقضيته العادلة، بالإضافة إلى دور الجالية وأبناء شعبنا في الولايات المتحدة على دورهم في إيصال صوت الحق الفلسطيني والدفاع عن روايته.

واطلع اشتية الوفد على آخر التطورات والأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وخطط الحكومة للانفكاك والإصلاح وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.

كما بحث الطرفان مناصرة القضية الفلسطينية من خلال جاليتنا في الولايات المتحدة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

يذكر أن بلدية باترسون قبل عدة أشهر أعلنت عن الاسم الجديد للشارع الرئيسي في المدينة، ثالث أكبر المدن في ولاية نيوجيرسي ليصبح "شارع فلسطين "Main Street- Palestine Way.