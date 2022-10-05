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حماس تعقب على الاشتباكات الدائرة مع الاحتلال شرق نابلس

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على الاشتباكات الدائرة مع الاحتلال شرق نابلس



نابلس/سما/

عقب الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، مساء يوم الأربعاء، على الأحداث الأخيرة في مدينة نابلس.

وقال القانوع، في تصريحٍ صحفي "إنّ الاشتباكات الدائرة في نابلس وبين المطارد الثائر سلمان عمران وقوات الاحتلال الصهيوني المدججة بالسلاح تمثل مفخرة لشعبنا ومقاومته العتيدة وتعكس بسالة الشباب الثائر في مواجهة الاحتلال.

وأضاف: "كل محاولات الاحتلال لن تطفئ جذوة المقاومة وستفشل في كسر إرادة الشباب الثائر والمقاومين"، لافتاً إلى أنّ الضفة الغربية خزان عظيم للثورة والثوار ولن ينضب حتى دحر الاحتلال.

#حماس

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