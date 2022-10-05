  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية تدعو جميع المؤسسات الدولية لإعلاء صوتها بالتضامن مع الأسير أبو حميد

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدعو جميع المؤسسات الدولية لإعلاء صوتها بالتضامن مع الأسير أبو حميد



القاهرة/سما/

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جميع المؤسسات والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها وإعلاء صوتها في التضامن مع الأسير ناصر أبو حميد، وتكثيف ضغوطها على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحه وسراح الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن.

كما أدانت الأمانة العامة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، بمن فيهم المرضى الذين يزيد عددهم على 600، من ممارسات فظيعة تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني والأخلاقي، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي يتعرض لها اليوم الأسير ناصر أبو حميد على مرأى ومسمع من العالم بأسره، بما في ذلك منظماته وهيئاته ومؤسساته المعنية وذات الصلة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "برغم التدهور الشديد والوضع الحرج للغاية لصحة الأسير أبو حميد، فقد عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادته اليوم من المستشفى إلى سجن الرملة، إمعانا وإصرارا منها على مواصلة تنفيذ جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء بصورة رسمية ممنهجة ومعلنة، حيث إنه من المفترض وبعد طول إعاقات متعمدة وزائفة أن تنظر لجنة خاصة بأمر الإفراج عنه ليقضي أيامه الأخيرة مع عائلته بعد تفشي السرطان بكل أعضاء جسده وفق التقارير الطبية الإسرائيلية".

#الجامعة العربية #الاسير ناصر أبو حميد

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يعني إرسال بوتين "قطاراً نووياً" إلى أوكرانيا؟

وثائق إسرائيلية جديدة عن أشرف مروان وحرب أكتوبر 1973

معارضة إسرائيلية واسعة لنتائج مفاوضات الترسيم.. صحيفة عبرية: لماذا كل هذه "التنازلات" أمام لبنان؟

محلل عسكري أمريكي: طوربيد" يوم القيامة" الروسي يمكن أن يمسح بريطانيا عن وجه الأرض

وثيقة عبرية تكشف حالة الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى لحرب 73

انخفاض في سعر صرف الدولار

شركة إسرائيلية تنوي إنشاء أجنة بشرية في "رحم ميكانيكي" وسط جدل أخلاقي

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-05_14-51-14

بالفيديو: قوات الاحتلال تعتقل المقاوم سلمان عمران عقب حصار منزله في نابلس

photo_2022-10-05_13-12-43

بالفيديو: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في اشتباك مسلح قرب نابلس

قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزّة

محافظ نابلس: تواصلت مع المطاردين لتسليم أسلحتهم واللجوء إلى مقرات السلطة

وفد "فتح" يتوجه السبت المقبل إلى الجزائر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية