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أبو الغيط يؤكد رفض تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا حول نقل سفارتها للقدس

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يؤكد رفض تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا حول نقل سفارتها للقدس



القاهرة/سما/

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن الانزعاج حيال تصريحات أدلت بها رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس حول نقل سفارة بريطانيا إلى القدس، مؤكدا رفض الجامعة العربية لأي إجراءات أحادية تمثل خرقا للقانون الدولي، ولوضعية القدس التاريخية والقانونية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن تصريح أبو الغيط جاء خلال كلمة لمؤتمر حزب المحافظين البريطاني أمس، والتي دعا فيها الحكومة البريطانية إلى اتباع سياسات عملية وخطط عمل من أجل إطلاق عملية سلمية ذات معنى تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.

وذكر أبو الغيط الحكومة البريطانية بضرورة التمسك بحل الدولتين كصيغة متفق عليها للتسوية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والامتناع عن أي إجراءات غير قانونية من شأنها تهديد إمكانية تطبيق هذه الصيغة على الأرض في المستقبل.

#ابو الغيط #بريطانيا #القدس

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