إصابتان برصاص الاحتلال في اشتباك مسلح قرب نابلس

نابلس/سما/

أصيب شابان فلسطينيان، بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في اشتباك مسلح اندلع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة دير الحطب قرب نابلس، وحاصرت منزلا فيها.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام البلدة وحاصرت منزل الشاب سلمان عمران، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وأكدت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية، إصابة شخصان بالرصاص الحي بالكتف، وقالت إن طواقمها تعمل على نقله إلى مستشفى رفيديا.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي الى قرى: عزموط وسالم ودير الحطب.

وأعلنت "الهلال الأحمر" أن "قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الدخول إلى دير الحطب"، مشيرة إلى أنها تلقت "نداءات عن وجود إصابات".

ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مكان الاشتباك تزامنا مع سماع صوت تبادل إطلاق النار.

يتبع..