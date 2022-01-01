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الاحتلال يهاجم طلبة المدارس في المنطقة الجنوبية من الخليل ويصيب عددا منهم

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب عدد من طلبة المدارس بحالات اختناق، اليوم الاربعاء، جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز السام باتجاههم.

وقال مدير مدرسة الخليل الاساسية للذكور قصي الجعبري، بأن قوات الاحتلال اطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب طلبة المدارس الاساسية على مفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من الخليل وفي محيط الحرم الابراهيمي، اثناء مغادرتهم نحو منازلهم، ما أدى الى إصابة عدد منهم بجروح نتيجة تدافعهم، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، الأسبوع الماضي، مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة في المنطقة الجنوبية من الخليل، وداهمت الغرف الصفية، واعتدت بالضرب على المعلمين والطلبة ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

فيما استشهد الطالب الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، الخميس الماضي، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

#الاحتلال #المدارس #الخليل

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