"التعاون" ومؤسسة فيصل الحسيني توقعان اتفاقية لإنشاء حديقة في مدرسة اللوثري

رام الله / سما /

وقعت مؤسسة التعاون، ومؤسسة فيصل الحسيني، اتفاقية لإنشاء وإقامة حديقة مدرسية جديدة في مدرسة الاتحاد اللوثري العالمي - مركز التدريب المهني في القدس، وذلك بتمويل من بنك فلسطين، تحت شعار "وعي وممارسات بيئية سليمة تعزز الاستدامة".

وتهدف الحديقة للحفاظ على البيئة من خلال اتباع أساليب وطرق زراعية صحيحة وسليمة، كالاستثمار في البذور والأسمدة الطبيعية، بعيداً عن الأسمدة الكيماوية والاستفادة من المياه الرمادية.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة التعاون مدير فرع فلسطين وليد نمور، وعن مؤسسة فيصل الحسيني مديرها العام عبد القادر الحسيني، وذلك بحضور طارق محاجنة- دائرة الاستدامة المصرفية ممثلا عن بنك فلسطين.

وقال نمور: "إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات التعاون لرفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة، وترجمة الممارسات البيئية على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى المساهمة في تطوير خبرات المعلمات والمعلمين والطلبة على حد سواء في مجال تطوير الحدائق المدرسية، بما يعزز مفهوم المدرسة الخضراء من خلال استغلال المساحات الفارغة وتحويلها لحدائق مدرسية هذا إلى جانب تعزيز دور أندية العلوم في مجال التوعية البيئية بالمدارس".

بدوره عبر الحسيني عن أهمية مشاريع الاستدامة في المدارس خاصة لنا كفلسطينيين نعيش تحت الاحتلال، ليس فقط لما فيها من دعم لتعليم ذو جودة يطور إنسان يهتم بالحفاظ على المصادر الطبيعية التي يحتاجها لتأمين حياة آمنة ونظيفة، وإنما تأتي أهميته في ظل محاولات الاحتلال المستمرة في خلع الأشجار ومصادرة الأراضي، والسيطرة على المياه وغيرها من السياسات التي تحول دون تطوير بيئة مستدامة.

من جانبه أكد محاجنة أن مساهمة بنك فلسطين في دعم وتمويل هذا المشروع يأتي ضمن توجهات البنك وفي سياق رؤيته وتوجهاته لزرع وتنمية القيم السليمة بين أبنائنا الطلبة وكافة الشرائح المجتمعية، في سبيل الحفاظ على البيئة، لا سيما وأن البنك يولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع البيئية وزيادة المساحات الخضراء واستدامتها.

ومن الجدير ذكره أن مشروع الحديقة الجديدة الذي سيستمر على مدار 6 أشهر، سيخدم طلبة مدارس أخرى في إطار تدريبي وتوعوي، لغرس مفاهيم الاستدامة والاكتفاء الذاتي في المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى أنها ستشكل نموذجاً تجريبيا قابلاً للتنفيذ والتطبيق في مدارس أخرى في المستقبل.