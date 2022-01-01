وفد "فتح" يتوجه السبت المقبل إلى الجزائر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني

رام الله / سما /

من المقرر أن يتوجه وفد حركة "فتح" إلى الجزائرة يوم السبت المقبل، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وسيترأس وفد حركة "فتح"، القيادي فيها ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، برفقة عدد آخر من أعضاء اللجنة المركزية.

وقال منذر الحايك المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة، خلال تصريح صحفي له، إن حركته تلقت دعوة رسمية من الجزائر في المشاركة بجلسات الحوار.

وأضاف: الوفد سيتوجه بتفويض كامل من القيادة الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وتقديم كل ما يلزم من أجل إنجاح الجهود الجزائرية للمصالحة.