التنمية الاجتماعية تكشف عن الفئات التي سيحجب عنها دفعة مخصصات الشؤون

رام الله / سما /

كشف مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، اليوم الأربعاء، عن الفئات التي ستحجب عنها صرف الدفعة القادمة من مخصصات الفقراء والمحتاجين.

وقال المدهون في تصريح صحفي مقتضب، إنه سيتم حجب نحو 1142 أسرة مؤقتًا من دفعة شيكات الشؤون الحالية، لقيدها للاستفادة من مشروع المساعدة النقدية الحساسة للأطفال، التي ستصرف شهريًا لمدة 5 شهور وقيمتها تفوق الشيكات.

وأكد المدهون، أن مخصصات الفقراء والمحتاجين ستعود إلى هذه الفئة، فور الانتهاء من المشروع.

و أعلن وزير التنمية الاجتماعية عن موعد صرف مخصصات الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مجدلاني في تصريح صحفي، إن التنمية ستصرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة يوم الخميس 6/10/2022 في كافة محافظات الوطن.

وتشمل الدفعة الحالية، 116 ألف مستفيد منهم 81 ألف في قطاع غزة 35 ألف في الضفة الغربية بواقع حوالي 137 مليون شيكل".