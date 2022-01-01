  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مطرب تركي يتعرض للقتل في أنقرة بسبب أغنية

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطرب تركي يتعرض للقتل في أنقرة بسبب أغنية



انقرة / سما /

شهدت العاصمة التركية، جريمة قتل وحشية بحق موسيقي ومطرب يدعى أونور شنر على يد 3 أشخاص بسبب أغنية طلب منه البعض أداءها.

وتضاربت الأنباء حول رفض المطرب أداء الأغنية، أو قيامه بالفعل بالغناء لكن بأسلوب مختلف عن الأغنية الأصلية.

وتعرض شنر بعد أن نشب الخلاف مع الزبائن الثلاثة إلى ضرب شديد باستخدام زجاجات حادة، وتعرض على إثرها لجروح بليغة في العنق أدّت إلى وفاته بعد مدة قصيرة.

وتبيّن فيما بعد أن المعتدين الثلاثة، الذين اعتقلتهم سلطات الأمن، موظفون حكوميون، يعمل اثنان منهم في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والثالث بشركة TAI الحكومية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

يُذكر أن شنر موسيقي يبلغ من العمر 45 عاماً، ونجح في مسابقة "O Ses Türkiye" واشتهر بأغنيته المعروفة "Show Must Go On" وقام بعمل دويتو مع مواطنته هاديسا (Hadise).

#مطرب تركي #تركيا #انقرة #جريمة #قتل #الغناء #مطرب #أونور شنر

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يعني إرسال بوتين "قطاراً نووياً" إلى أوكرانيا؟

وثائق إسرائيلية جديدة عن أشرف مروان وحرب أكتوبر 1973

الأمن الفلسطيني يعيد 4 مستوطنين دخلوا نابلس.. و"عرين الأسود": لسنا بقتلة أطفال

مجدلاني يعلن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

معارضة إسرائيلية واسعة لنتائج مفاوضات الترسيم.. صحيفة عبرية: لماذا كل هذه "التنازلات" أمام لبنان؟

وثيقة عبرية تكشف حالة الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى لحرب 73

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

99360

هل الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية سيؤدي للحرب؟

الشيخ يكشف عن المباحثات التي أجراها في واشنطن مع إدارة بايدن خلال اليومين الماضيين

بحماية شرطة الاحتلال .. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

20221004024943

وثيقة عبرية تكشف حالة الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى لحرب 73

الشرطة: مقتل اثنين من أخطر تجار المخدرات وسط قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية