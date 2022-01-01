فيديو.. مغامرة لجندي تسلق 3 جبال في ساعات وعلى ظهره ثلاجة

تجربة فريدة من نوعها خاضها سام هاموند، الجندي في مشاة البحرية الملكية البريطانية، حيث قام بتسلق 3 جبال لكنه لم يخض التحدي في ظروف طبيعية.

يذكر أن سام هاموند، كان يحمل على ظهره ثلاجة وزنها 30 كجم وتمكن من إنجاز مهمته في 22 ساعة و57 دقيقة، الأمر الذي منحه 2500 جنيه إسترليني،حيث جمع المبلغ من أجل فريق.

سام هاموند مدرب أسلحة في الـ 30 من عمره، استطاع تسلق القمم الويلزية، مبررا الأمر بمحاولة القيام بشئ لم يقم به أحد من قبل، كما أنه سيساعده في جذب الانتباه ساعده في الأمر قدرته على حمل الأثقال إلى أعلى التلال.

الثلاجة آلمت ظهره بشدة لكنه أخفى فيها المشروبات للاحتفال معلنا عن استعداده لخوض تحد آخر يتمثل في خوض نصف ماراثون وهو يضع الثلاجة على ظهره.

أعلنت القوات البحرية الملكية البريطانية، يوم الجمعة الماضي، تفاصيل مهمة السفينة الحربية «إتش إم إس ألبيون» التابعة لها، ورسوها على قاعدة أبوستة البحرية في طرابلس لأول مرة منذ 8 سنوات، موضحة أن «مجموعة عمل بحرية تابعة للبحرية الملكية البريطانية أنهت مهمة في ليبيا هذا الأسبوع كجزء من العمليات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط».