بوتين يوقع رسميًا على قانون ضم أربع مناطق في أوكرانيا لبلاده ويحدد الرؤساء ومهامهم

وكالات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها رسميا.

وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا “في الاتحاد الروسي وفقًا لدستور الاتحاد الروسي”.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية والهزائم العسكرية على الأرض، ضم بوتين هذه المناطق الأربع التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيًا، مؤكدا انها من حق روسيا بعد تنظيم عمليات استفتاء على عجل.

في أعقاب ذلك، واجه الجيش الروسي انتكاسات عسكرية جديدة في شمال شرق البلاد وكذلك في منطقة خيرسون.