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بوتين يوقع رسميًا على قانون ضم أربع مناطق في أوكرانيا لبلاده ويحدد الرؤساء ومهامهم

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يوقع رسميًا على قانون ضم أربع مناطق في أوكرانيا لبلاده ويحدد الرؤساء ومهامهم



وكالات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها رسميا.

وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا “في الاتحاد الروسي وفقًا لدستور الاتحاد الروسي”.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية والهزائم العسكرية على الأرض، ضم بوتين هذه المناطق الأربع التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيًا، مؤكدا انها من حق روسيا بعد تنظيم عمليات استفتاء على عجل.

في أعقاب ذلك، واجه الجيش الروسي انتكاسات عسكرية جديدة في شمال شرق البلاد وكذلك في منطقة خيرسون.

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