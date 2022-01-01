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الاحتلال يبلّغ مواطنا من الرأس الأحمر ببيع معداته المستولى عليها بالمزاد العلني

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية ببيع معدات يمتلكها في المزارد العلني.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال أبلغ المواطن سليمان بني عودة، بأنه تم بيع صهريجين يمتلكهما بالمزاد العلني، علما أن الاحتلال كان قد استولى عليهما قبل أربعة أشهر.

وأوضح دراغمة أن سياسة بيع المعدات التي يتم الاستيلاء عليها سياسة قديمة ينتهجها الاحتلال عند عدم قدرة المواطنين على دفع الغرامات المالية الباهظة التي يتم فرضها عليهم لاستعادة المعدات.

وأشار إلى أن هذه السياسة تلحق خسائر كبيرة بالمواطنين من خلال فقدهم للمعدات التي يعتمدون عليها بشكل أساسي في الزراعة وفي حياتهم اليومية.

#الأغوار #الرأس الأحمر

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