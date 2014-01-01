الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ38 في الأسر

الخليل / سما /

يدخل الأسير المناضل محمد الطوس (66 عاما)، عامه الـ(38) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الأسير الطوس وهو من بلدة الجبعة شمال غرب الخليل، قد اعتقل عام 1985، على خلفية مقاومته للاحتلال، وأصيب في حينه إصابات بليغة، وصدر بحقه حُكم بالسّجن مدى الحياة.

وأوضح نادي الأسير أن الطوس هو من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم (25) أسيرا أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس.

وخلال سنوات اعتقاله، واجه الأسير الطوس عمليات تنكيل وانتقام على كافة المستويات، فعدا عن الإصابات الخطيرة التي تعرض لها خلال عملية اعتقاله برصاص قوات الاحتلال، والتحقيق الطويل والقاسي معه، فقد هدم الاحتلال منزل عائلته ثلاث مرات.

ورفض الاحتلال الإفراج عنه في كافة صفقات التبادل والإفراجات التي تمت على مدار سنوات اعتقاله، إلى جانب رفاقه من الأسرى القدامى وكان آخرها عام 2014، حينما رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى في حينه وهو من بينهم.