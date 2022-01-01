  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"تويتر" تنشر أول تغريدة "معدلة"

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" تنشر أول تغريدة "معدلة"



وكالات / سما /

نشرت منصة التغريدات "تويتر" أول تغريدة يتم تعديلها، بواسطة ميزة تعديل التغريدات، التي ينتظرها الملايين من المستخدمين حول العالم.

ونشر التغريدة حساب "تويتر بلو"، يوم الخميس الماضي، كعرض توضيحي لـ"تغريدة معدلة".

وكانت "تويتر" أكدت الشهر الماضي أن ميزة تعديل التغريدات ستكون متاحة في البداية لخدمة الاشتراك المتميزة "تويتر بلو".

وتُظهر التغريدة التي تم تعديلها سجلا زمنيا يبدأ بـ"آخر تعديل"، وإلى جانبه رمز قلم رصاص.

وعندما يتم النقر فوق السجل الزمني للتغريدة، فإنه يفتح محفوظات الإصدارات الخاصة بالتعديلات التي تم إجراؤها عليها، ومنها على سبيل المثال نشرها بخطأ إملائي.

وتخضع ميزة تعديل التغريدات على "تويتر" حاليا للاختبار، وستكون متاحة لخدمة الاشتراك المدفوعة "تويتر بلو"، وسيتم طرحها قريبا.

ومن المتوقع أن تمنح الميزة المستفيدين منها مهلة لمدى 30 دقيقة بعد نشر التغريدة الأصلية من أجل تعديلها.

 

#تويتر #تغريدة #التغريدات #المستخدمين #العالم #تكنولوجيا #تغريدة معدلة

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يعني إرسال بوتين "قطاراً نووياً" إلى أوكرانيا؟

وثائق إسرائيلية جديدة عن أشرف مروان وحرب أكتوبر 1973

الأمن الفلسطيني يعيد 4 مستوطنين دخلوا نابلس.. و"عرين الأسود": لسنا بقتلة أطفال

مجدلاني يعلن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

معارضة إسرائيلية واسعة لنتائج مفاوضات الترسيم.. صحيفة عبرية: لماذا كل هذه "التنازلات" أمام لبنان؟

وثيقة عبرية تكشف حالة الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى لحرب 73

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

99360

هل الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية سيؤدي للحرب؟

الشيخ يكشف عن المباحثات التي أجراها في واشنطن مع إدارة بايدن خلال اليومين الماضيين

بحماية شرطة الاحتلال .. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

20221004024943

وثيقة عبرية تكشف حالة الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى لحرب 73

الشرطة: مقتل اثنين من أخطر تجار المخدرات وسط قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية