رقم مميز لـ3 أندية في دوري الأولى

غزة / سما /

حققت 3 أندية رقما مميزا في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم, وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة في قطاع غزة.



وانفرد الثلاثي "خدمات البريج وأهلي النصيرات وبيت حانون الأهلي" برقم رائع في الدوري, إذ لم يتعرض أي فريق منهم للخسارة حتى الآن.



ويحتل خدمات البريج الصدارة بـ10 نقاط (3 انتصارات وتعادل وحيد), بينما يتواجد أهلي النصيرات وبيت حانون الأهلي في المركز الخامس بـ6 نقاط لكل واحد منهما (فوز وحيد و3 تعادلات).



يشار إلى أن الأندية الثلاثة تملك رقما مميزا آخر على صعيد أقوى خط دفاع, كون شباكها لم تهتز سوى 4 مرات, بالتساوي مع الأهلي الفلسطيني أيضا.