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طلب جديد من خدمات رفح لاتحاد الكرة في غزة

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طلب جديد من خدمات رفح لاتحاد الكرة في غزة



غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تقديم خدمات رفح الناشط في دوري الدرجة الممتازة، طلب لاتحاد كرة القدم، لإعادة قيد اللاعب هلال الغواش على كشوفاته من جديد، بعد فسخ اللاعب تعاقده مع نادي الترسانة المصري.

ووصل اللاعب غواش قطاع غزة مطلع الأسبوع الحالي، حيث حاول خلال الفترة السابقة، الاحتراف في أكثر من ناد مصري، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وقدم خدمات رفح جميع الأوراق المطلوبة لاتحاد الكرة، بانتظار قراره بقيده استثنائيا قبل انطلاق الجولة القادمة، أو الانتظار حتى انتهاء مرحلة الذهاب من بطولة الدوري.

ويعتبر الغواش من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، خلال العقد الماضي، وبرز بشكل لافت مع فريق خدمات رفح، الذي سيلعب معه الموسم الخامس، وحقق معه عدة بطولات رسمية.

#خدمات رفح #غزة #دوري الممتازة

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