  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كيف علق كلوب على انتصار ليفربول أمام رينجرز؟

الأربعاء 05 أكتوبر 2022 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف علق كلوب على انتصار ليفربول أمام رينجرز؟



وكالات / سما /

أبدى يورجن كلوب، مُدرب فريق ليفربول، سعادته بفوز فريقه بهدفين دون رد على رينجرز الاسكتلندي في ثالث جولات دور المجموعات لمُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد شهدت تسجيل هدفين عن طريق ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 7 من ركلة حرة رائعة، ومحمد صلاح الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”هذا بالضبط ما كُنا بحاجةٍ إليه اليوم، كان علينا تغيير الأمور، سنحت لنا الكثير من الفرص، تخيل إذا اغتنمنا فرصة إضافية منهم، هذه مُباراة جيدة جداً، ومُهمة جداً”.

وتابع :”هدفان من ركلتين ثابتتين، أنا أحب ذلك لأنه يعني أنك لست بحاجة لانتظار تقنية الفيديو (الفار) “.

وأضاف :”توقعنا ردة الفعل، الجميع توقع ردة الفعل، كُنا نُريد حقاً تحويل الأمر لدافعٍ إيجابي، لذلك نحن نحتاج الاستمرارية، ولتحقيق هذا الأمر فأنت بحاجة لدفاعٍ من مستوى القمة، وتمتعنا بذلك اليوم، وسارت الأمور على ما يُرام”.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل نابولي الصدارة برصيد 9 نقاط، ويأتي أياكس ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويتذيل رينجرز الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

#كلوب #ليفربول #رينجرز #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يعني إرسال بوتين "قطاراً نووياً" إلى أوكرانيا؟

وثائق إسرائيلية جديدة عن أشرف مروان وحرب أكتوبر 1973

الأمن الفلسطيني يعيد 4 مستوطنين دخلوا نابلس.. و"عرين الأسود": لسنا بقتلة أطفال

مجدلاني يعلن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

معارضة إسرائيلية واسعة لنتائج مفاوضات الترسيم.. صحيفة عبرية: لماذا كل هذه "التنازلات" أمام لبنان؟

وثيقة عبرية تكشف حالة الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى لحرب 73

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

99360

هل الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية سيؤدي للحرب؟

الشيخ يكشف عن المباحثات التي أجراها في واشنطن مع إدارة بايدن خلال اليومين الماضيين

بحماية شرطة الاحتلال .. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

20221004024943

وثيقة عبرية تكشف حالة الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى لحرب 73

الشرطة: مقتل اثنين من أخطر تجار المخدرات وسط قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية