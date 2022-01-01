كيف علق كلوب على انتصار ليفربول أمام رينجرز؟

وكالات / سما /

أبدى يورجن كلوب، مُدرب فريق ليفربول، سعادته بفوز فريقه بهدفين دون رد على رينجرز الاسكتلندي في ثالث جولات دور المجموعات لمُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد شهدت تسجيل هدفين عن طريق ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 7 من ركلة حرة رائعة، ومحمد صلاح الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”هذا بالضبط ما كُنا بحاجةٍ إليه اليوم، كان علينا تغيير الأمور، سنحت لنا الكثير من الفرص، تخيل إذا اغتنمنا فرصة إضافية منهم، هذه مُباراة جيدة جداً، ومُهمة جداً”.

وتابع :”هدفان من ركلتين ثابتتين، أنا أحب ذلك لأنه يعني أنك لست بحاجة لانتظار تقنية الفيديو (الفار) “.

وأضاف :”توقعنا ردة الفعل، الجميع توقع ردة الفعل، كُنا نُريد حقاً تحويل الأمر لدافعٍ إيجابي، لذلك نحن نحتاج الاستمرارية، ولتحقيق هذا الأمر فأنت بحاجة لدفاعٍ من مستوى القمة، وتمتعنا بذلك اليوم، وسارت الأمور على ما يُرام”.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل نابولي الصدارة برصيد 9 نقاط، ويأتي أياكس ثالثاً برصيد 3 نقاط، ويتذيل رينجرز الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.